Siverek’te oto sanayi sitesinin yolları yeniden yapılıyor

Siverek Belediyesi ilçe ekonomisinin mihenk taşlarından sayılan ikinci oto sanayi sitesinin tahrip olan yolları yeniden yapılıyor.

Devam eden alt yapı çalışmaları sırasında deforme olan ve bozulan yolları yenilemeyi sürdüren Siverek Belediyesi, alt yapısı tamamlanan oto sanayi sitesini unutmadı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sanayi esnafının yol talebine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, talebin ivedi olarak karşılanması talimatı verdi. Bu çerçevede çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, sanayi esnaflarının da görüşlerini alarak bir süre önce çalışma başlattı. Daha önce deforme olan ve bozulan 3 blokun yollarını tamamlayan ekipler, geri kalan yolları hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı İnan, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür eden İnan, “Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından dökülen kötü malzeme nedeniyle bir süre mağduriyet yaşadık. Belediye Başkanımız Ayşe hanımefendiyle görüşüp durumu anlattık. Kendisine uzattığımız eli geri çevirmediğini ve bizimle birlikte olduğunu fark ettik. Beraber çalışmamızın sonucu da bugün gördüğünüz gibi yollarımızın yapılmasıyla sonuçlandı. Bu konuda bizleri geri çevirmeyen ve taleplerimizi karşılıksız bırakmayan değerli Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak’a, esnaf ve sanatkarlarımız adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü teknikeri Adem Öztürk, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı tüm noktalarda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın sanayi esnafından gelen talebin karşılanması talimatı üzerine planlama yapıldığını belirten Öztürk, “Yaklaşık 10 gündür çalışmaların devam ettiği ikinci oto sanayi sitemizdeki yolları, aksi bir durum yaşanmadıkça hafta sonunda tamamlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı, taleplerini yanıtsız bırakmayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür etti.

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