Karaköprü kırsalında yeni çok amaçlı salonlar yükseliyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak adına hizmetlerini sürdürüyor. Köksüren kırsal mahallesine kazandırılacak çok amaçlı salonun yapım çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Kırsal mahallelere vatandaşların özel günlerini, taziyelerini ve davetlerini yapabilmesi için çok amaçlı salonlar yapılırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla çok amaçlı salon yapılmayan mahalle kalmayana kadar çalışmalar devam edecek.

Köksüren Kırsal Mahallesinde kazandırılacak olan çok amaçlı salonun yapım çalışmaları devam ederken, kısa bir süre sonra yüklenici firma tarafından çok amaçlı salonun hazır hale getirilerek hizmete açılması hedefleniyor.

Kırsal mahallelerde hizmet ağını genişlettiklerini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çok amaçlı salonların da kırsal mahalleler için önemli bir sosyal alan olduğunu dile getirerek, “Kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon kazandırma sözümüz vardı ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu mekanlar kırsaldaki vatandaşların sosyal toplanma alanı olarak hizmet veriyor. Burada köylü kardeşlerimiz taziye, düğün, davet ve toplantılarını yapabilecek. Köksüren mahallemize de çok amaçlı salon için çalışmaları başlattık ve inşallah kısa süre sonra tamamlayıp hizmete sunacağız. Çok amaçlı salonumuz kırsal mahallemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi, çok amaçlı salonu olmayan kırsal mahallelere de çok amaçlı salon kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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