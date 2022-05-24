Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa ŞANLIURFA, (DHA)-

2022-05-24 20:49:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.