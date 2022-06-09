Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 organizatör adliyede

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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 organizatör adliyeye sevk edildi. 36 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışmalar sırasında yakalanan Pakistan, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 36 yabancı uyruklu göçmen ise işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi.

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