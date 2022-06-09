Şanlıurfa'da 36 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 36 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerin Irak, İran ve Suriye´den ülkeye girişini ve batı illerinden Yunanistan´a sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 göçmeni yakalayıp, 7 organizatörü ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan organizatörler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 36 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-09 18:29:11



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