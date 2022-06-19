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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS sınavına girecek öğrencilere bizzat yardımcı oldu

İHA

YKS sınavına girecek öğrencilere bizzat yardımcı oldu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, YKS sınavlarına girecek öğrenciler için oluşturulan destek masasını ziyaret ederek öğrencilerle birebir ilgilendi.
Başkan Ekinci, sabah saatlerinde Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından YKS sınavlarına girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için öğretmenevi önünde kurulan destek masasını ziyaret ederek, masa yönetiminden bilgi aldı. Masa yönetimine, öğrencilerin sorun ve sıkıntı yaşamaması için talimat veren Başkan Ekinci, daha sonra destek masasına oturarak, öğrencilerden gelen istek ve taleplerle bizzat ilgilendi. Tüm ekipleriyle öğrencilerin sorun yaşamaması için saha olduklarını belirten Başkan Ekinci, tüm imkanları ile öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.
Geleceğin teminatı olan gençlerin sınavda emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulunan Başkan Ekinci, ilçede gençlere yönelik yapılan ve yapılacak büyük yatırımlara dikkat çekerek, Viranşehir gençlerine yatırımların devam edeceğini kaydetti. Yaklaşık bir saat masayı yöneten Başkan Ekinci, öğrencilerin sınava girecekleri saatin ardından masadan ayrıldı. Öğrenci ve öğrenci velileri ise, desteklerinden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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