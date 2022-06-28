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Başkan Beyazgül, “Bizim bu şehre yaptıklarımız bir akciğer naklidir”

İHA

Başkan Beyazgül, “Bizim bu şehre yaptıklarımız bir akciğer naklidir”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla paylaştığı Kızılay Meydanı 2. Etap’ta kamulaştırılan yapıların yıkım işlemi başladı. Şanlıurfa’nın tıkanan damarlarını açtıklarını aktaran Başkan Beyazgül projenin bir akciğer nakli olduğunu söyledi.
Kalbinin sükûn bulduğu Şirin Urfa’yı masal şehri yapmak için girişimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılay Meydanı ikinci etap çalışmaları çerçevesinde yıkımı gerçekleşen bölgede incelemelerde bulundu.
Kızılay Meydanı ikinci etapta dönüşüm başladı
Daha önce Kale Eteği, ŞUTSO binası, Belediye Eski Hizmet Binası, Kızılay Binası, Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahallesi, Kızılkoyun Nekropol alanında yaptığı kamulaştırma ve dönüşümlerle betonarme yapıları yeşil alana çevirerek şehre nefes aldıran Başkan Beyazgül, Kızılay Meydanı ikinci etapta yapılacak meydan projesinin Şanlıurfa’ya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “ Kızılay Meydanı ikinci etapta 50 adet taşınmaz kamulaştırıldı. Meydan açma çalışmalarımız başladı. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kızılay Meydanı birinci etapta 30 adet kamulaştırma yapılmıştı. Birinci etabı tamamladık. Proje yarışması yaparak uygulamaya başladık. İnşallah kısa süre içerisinde birinci etabın park yeri tamamlanmış olacak. İkinci etabında meydan çalışmaları devam etmektedir. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Kızılay Meydanı çalışmalarını da inceleyen Başkan Beyazgül teknik ekipten proje ile ilgili bilgi aldı. Bölge esnafının çay ikramını geri çevirmeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaflarla sohbet etti.
“Şehre nefes aldıracak projeleri gerçekleştiriyoruz”
Şanlıurfa’nın tıkanan damarlarını birer birer açtıklarının altını çizen Başkan Beyazgül kent merkezindeki Belediye Bahçesi, Kızılay Meydanı ve Halilür Rahman bölgesindeki Kızılkoyun Bahçesi ile Şanlıurfa’ya akciğer nakli yapıldığını söyleyerek, “Şanlıurfa nefes alamıyordu. Vatandaşlarımız bir çay bahçesi özlemi içerisindeydi. Belediye Bahçemizi ilk olarak kente kazandırdık. Ardından Kızılkoyun Bahçesini yaparak Şanlıurfa turizmine kazandırdık. Şimdi ise Kızılay Meydanı için çalışmalarımız devam ediyor. Şehre nefes aldıracak projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa, bütün güzelliklere değer diyoruz. Şehrin farklı bölgelerinde dönüşüm için düğmeye basacağız. Sorunların üzerine giderek çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Hayal gibi görünenleri zeynel başkan gerçekleştirdi”
Esnaf Sedat Şeker ise, “ Ben çocukken Kızılay Binası yıkılacak diyorlardı. Kimse inanmıyordu. Birçok Belediye Başkanımız göreve geldi ve gittiler. Böylesi bir temizliği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül yaptı. 20 yıl önce konuşulanları Zeynel Başkanımız gerçekleştiriyor. Hayal gibi görünen birçok projeyi gerçeğe dönüştürdünüz” diyerek emeklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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