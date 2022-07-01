Şanlıurfa Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu

– Uğur Okulları Şanlıurfa Kampüsü öğrencisi Fahri Efe İçten, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak birinci oldu. Başarısını pandemiyi fırsatta çevirerek elde ettiğini belirten Fahri Efe İçten, en büyük destekçisi olarak gördüğü ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Uğur Okulları Şanlıurfa Kampüsü’nde eğitim gören 14 yaşındaki Fahri Efe İçten, 5 Haziran 2022'de uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevapladı ve 500 tam puan alarak birinci oldu. İçten, başarısını pandemi sürecinde evde zamanı ders çalışarak değerlendirdiği için elde ettiğini söyledi. Sınava hazırlık sürecinde okulunda öğretmenlerinden evde ise babasından büyük destek gördüğünü belirten İçten, üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.



“İyi bir mühendis ya da iyi bir doktor olmak istiyorum”

İçten, “Öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bana destek olan tüm öğretmenlerime ve okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Ben pandemi sürecinde herkes tablette, bilgisayarda oyun oynarken 7. sınıf konularını bitirdim. Sonra 7. Sınıfta da 8. Sınıf konularına geçtim. Böylelikle 8. sınıfa geçmeden tüm konuları bitirdim. Artık 8. sınıfta da sadece soru çözmek kalıyordu ve çok sayıda kaynağım vardı, hepsini bitirdim. Hedefim yurtdışında bir üniversitede özelikle de Almanya’da iyi bir mühendis ya da iyi bir doktor olmak istiyorum. Umarım ülkeme yararlı bir birey olurum” dedi.



“Başarı birlikte hareket etmekle geldi”

Baba Ahmet Fatih İçten, başarının birlikten hareketle geldiğini belirterek, “Kendisiyle gurur duyuyoruz. Her zaman söylüyorum, bu iş sadece bir öğrencinin ya da bir öğretmenin yapacağı bir iş değildir. Öğretmen, veli ve öğrencinin ortak hareket edebildiği bir durumda başarı gelir. Bizde de durum çok şükür böyle oldu. Bu gururu bize yaşattığı için öğretmenlerimize ve oğluma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uğur Okulları Şanlıurfa Kampüsü Müdürü Mehmet Akif Öcal, “Fahri Efe İçten’e başarılar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Öğretmen, öğrenci, okul ve aile aynı fotoğrafta birleşirse başarı geliyor. Biz Uğur Okulları olarak bunu yapmaya çalıştık, bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle kendisini yetiştiren öğretmenlerine çok teşekkür ediyor, önündeki yıllar için kendisine başarılar diliyor, başarılarının artarak devam edeceğini umuyoruz, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrencimizin başarısının aslında bir ekip işi olduğuna inanıyoruz”

Okul Rehber Öğretmeni Bahattin Yavuz ise “Öncelikle öğrencimizi tebrik ediyoruz. Öğrencimizin başarısının aslında bir ekip işi olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda öğrencimiz kendi üzerine düşen sorumlulukları ciddi anlamda yerine getirmiştir. Başarı gerçekten bir ekip işi dedik, kendisi, öğretmen arkadaşlarımız, ailesi bu konuda sürecin içerisinde ciddi anlamda destek oldular. Öğrencimize hayatın ilerleyen kısımlarında başarılar diyoruz. İnşallah mutlu, vatanına milletine faydalı bir birey olarak hayatına devam eder diye temenni ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.