Sulama sırası kavgasında kuzenini öldürdü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Abdullah Rammi, bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı kuzeni Zido Muhammed Ali'yi (42) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu. Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali´nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-04 14:40:45



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