Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, iki grubun taşlı ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilmeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle olayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-05 21:21:33



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