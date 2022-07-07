Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, CeylanpınarViranşehir karayolunda meydana geldi. A.Ç. kontrolündeki 42 JJ 779 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, yolu bir süre trafiğe kapattı. Vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.