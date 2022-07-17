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PKK/YPG´li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı

DHA

PKK/YPG´li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı


Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye´nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına teröristler,  Suriye rejimi bayrağı astı. 
Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.
Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı. Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi. Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-07-17 11:23:00

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