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Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Koyun sürüsüne dalan otomobilin sürücüsü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek telef oldu

İHA

Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Koyun sürüsüne dalan otomobilin sürücüsü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek ise telef oldu. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı. Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine giden Mehmet Ali H.’nin kullandığı 49 NGV 80 plakalı otomobil, çoban tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyunlar metrelerce savrulurken otomobil ise otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken 19 koyun ile 1 eşek telef oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, yolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Karayollarına bağlı ekiplerin telef olan koyunlar ile eşeği kaldırmasını ardından otomobil olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekletilen koyunların araçların geçişinin ardından yolun karşısına geçirilmeye çalışıldığı, o anda hızla gelen otomobilin sürüye daldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle koyunlar metrelerce savrulurken kontrolden çıkan otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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