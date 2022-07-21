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Zemini güçlendirilen bulvarı çift yönlü trafiğe açıldı

İHA

Zemini güçlendirilen bulvarı çift yönlü trafiğe açıldı

Şanlıurfa’da zemin sağlamlaştırma işlemlerinin tamamlandığı Buluntu Hoca Bulvarında yol çift yönlü olarak araç trafiğine açıldı.
Şanlıurfa’da şehir merkezinde trafik yükünü rahatlatacak olan DiyarbakırMardin yollarını transit olarak birbirine bağlayan Buluntu Hoca Bulvarında asfalt çalışması tamamlanarak alternatif bir çevre yolu özelliği taşıyan bulvar çift yönlü araç trafiğine açıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde durduğu hizmetlerden biri olan Buluntu Hoca Bulvarının tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır ve Mardin karayolunu kullanan araç sürücüleri, şehir merkezine girmeden Buluntu Hoca Bulvarından transit geçiş yapmaya başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki çalışmaları tamamladı. Park ve bahçeler daire başkanlığının refüjleri ağaçlandırma çalışmaları ise devam ediyor.
Kendi ekip ve ekipmanlarıyla çalışmaları tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıcak asfaltı Şanlıurfa’nın yollarına sererek kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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