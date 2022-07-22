Şanlıurfa’da üst geçitlerde çalışmalar hızlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 farklı bölgede başlattığı üst geçit çalışmamalarını sürdürüyor. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu üst geçitler çok yakında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kent trafiğinin rahatlatılması amacıyla yeni bulvarlar ve yeni yolları Şanlıurfalıların hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaya can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların karşıdan karşıya sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçmelerini temin etmek amacıyla modern üst geçitler inşa ediyor.

İnsan sirkülasyonun fazla olduğu bölgelerde başlatılan modern üst geçit çalışmaları çerçevesinde belirlenen Akçakale Yolu 8. Noter önü, Akçakale Devlet Hastanesi önü, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı önü, Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali önü ve Yeşildirek Mahallesinde modern üst geçit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün en yakın zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması direktiflerini çalışma alanında uygulayan ekipler, yaya trafiğinin en yoğun olduğu 5 farklı bölgede modern, kent estetiğine uygun üst geçitler inşa etmek için mesaisini sürdürüyor.

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