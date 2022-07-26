Şanlıurfa’ya Millet Bahçesi müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarih ve turizm şehri Şanlıurfa’ya değer katacak projelerden biri olan “Büyükşehir Millet Bahçesi” için çalışmalara başlanacağını müjdeledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi, 5079 ada 23 parsel imarı alanında yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine Millet Bahçesi yapılacak. Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandıran ve kentte kişi başına düşen yeşil oranını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevik Kuvvet Köprülü kavşağı karşısında bulunan beton santralinin olduğu bölgede Millet Bahçesi projesini hayata geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesi İçerisinde sosyal aktivite alanları, oturma ve dinlenme alanları, mescit, dumansız piknik alanı, otopark, çocuk oyun alanı, etkinlik alanının bulunacak. Beyazgül Büyükşehir Millet Bahçesi projesi ile Şanlıurfa’nın önemli noktalarından birini daha yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Beyazgül’ün incelemelerde bulunarak bölgede bir an önce çalışmalara başlanılması yönünde talimat verdiği belirtilirken çalışmaların çok kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

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