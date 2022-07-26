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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soylu, 600 işçi için kolları sıvadı

İHA

Soylu, 600 işçi için kolları sıvadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yoğun girişimleri sonucu Ceylanpınar’a 600 kişilik tekstil atölyesi kazandırılıyor.
Ceylanpınar ilçe halkının istihdama yönelik iş ihtiyacını karşılayacak olan projeler için Belediye Başkanı Feyyaz Soylu yoğun mesai harcıyor. Başkan Soylu’nun girişimleriyle geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak yüklenici firmaya teslim edilen tekstil atölyesi alanında kazı çalışmaları başladı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda yapılması planlanan tekstil atölyesinde kepçe yardımıyla çalışmalar sürüyor.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Übeyt Kurt, Belediye Meclis Üyeleri Adil Yıldırım, Ümit Bilgin, Abdulkadir Akgeyik, Cuma Barutçu, Erhan Bayol ve Cuma Budak ile birlikte tekstil atölyesi alanında süren çalışmaları yerinde inceledi.
Ceylanpınar’a istihdam
Gururlu ve mutlu olduğunu belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Meclis üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Fen işleri personellerimizle birlikte tekstil alanını beraber ziyaret ettik. Bu çalışma hem bize çalışmalarımıza moral oluyor. Hem de Ceylanpınar’a istihdam anlamında ciddi bir yatırım ve milli ekonomiye güzel bir destektir. Bugünü bize gösteren rabbime şükürler olsun. Ne yaparsak Ceylanpınar için azdır ama inşallah bunun devamı da gelecek. Aklımızda ve planımızda bir tekstil atölyesi daha var. Binamız hazır inşallah arkadaşlarımız yasal konumunu, konusunu araştırıp ikinci bir tekstil atölyesini de devreye koyacağız inşallah. Bu iki alan üzerinde ortalama 600 kişi istihdam edilecek. Bu Ceylanpınar için büyük bir nimettir. Ceylanpınar için büyük bir istihdam olanağıdır. Bu konuda desteği olan gerek Bakanlığımız gerek personellerimiz ve bizim arkadaşlarımızın da emeği vardır. Emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Bu ayrı bir gururdur, ayrı bir mutluluktur. Emeği olanlara teşekkür ederim. İlçemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Ceylanpınar’a ikinci bir tekstil atölyesi içinde kolları sıvayan Başkan Soylu, yapılacak olan araştırmanın olumlu geçmesi yönünde 300 kişiye iş imkanını 600 kişiye çıkarmayı planlıyor.

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