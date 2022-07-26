Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ViranşehirŞanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 62LJHV plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçta bulunan Davut Saddek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saddek'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araçtan çıkarılarak hastane morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.