Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tatilde sağlıklı beslenme nasıl olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ViranşehirŞanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 62LJHV plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçta bulunan Davut Saddek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saddek'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araçtan çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.