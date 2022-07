Gıda imalatçıları ve hurdacılar sitesinde yol yapım çalışmaları başladı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye Belediyesi, gıda imalatçılar ve hurdacılar sitesindeki yol yapım çalışmaları başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaysı, Gıda İmalatçılar Sitesi’ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, kontrollü patlatma sırasındaki tedbirleri denetledi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı kontrollü patlatmanın ardından bir açıklama yapan Kuş, Eyyübiye’nin her tarafında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Bir taraftan kırsal, bir taraftan da merkez mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu arada Şanlıurfa’nın can damarı olan esnafımız, yatırımcılarımız için hizmet ediyoruz. Şu anda Hurdacılar Sitemizdeyiz. Hem Hurdacılar hem de Gıda İmalatçıları Sitesi’ndeki kardeşlerimizin yol açma talebi vardı. Emriniz olur dedik ve bugün itibariyle startımızı verdik. Biraz önce patlatmamızı gerçekleştirerek buradaki çalışmaları başlattık. İnşallah ekiplerimiz hızla çalışarak buradaki yol sıkıntısını giderecek” dedi.

Yatırımcıları çok önemsediklerini kaydeden Kuş, “Yatırımcılar gerçekten bizim için çok önemli. Her platformda, Türkiye’deki tüm yatırımcıları tarımın, hayvancılığın ve turizmin başkenti Şanlıurfa’ya davet ediyoruz. Esnafımız, yatırımcılarımız emredecek, biz de emirlerini yerine getirmek için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesi ve Hurdacılar Sitesi’ndeki yol ve park alanı yapım çalışmaları çerçevesinde kontrollü patlatma yöntemiyle çok büyük miktarda hafriyat elde edileceğini belirten Başkan Mehmet Kuş, “Buradaki amacımız yol açmaktı ama bunun yanında tasarruf sağlayıp, kırsaldaki yolların tamamlanması amacıyla buradan çıkacak malzemeyi kırsala ulaştırarak oradaki yol sıkıntılarını da çözmüş olacağız” diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesi, park ve bahçelerde kullanılan yapısal peyzaj malzemesinin büyük bölümünü atıl halde bulunan bordür taşları, parke taşı ve doğal malzemelerden imal ediyor. Yol yapım çalışmalarında da yine aynı yöntemi kullanarak büyük tasarruf sağlıyor.

