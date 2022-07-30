Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuşatma yolu üzerinde Mustafa Delen (18) serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra gencin akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden arama kurtarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Delen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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