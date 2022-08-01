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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

İHA

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesinde meydana geldi. Koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılmıştı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, iki gündür sürdürdüğü arama çalışmaları çerçevesinde Davizan'ın cesedini kaybolduğu Şeyh Çoban Mahallesi’nin 20 kilometre uzağında bulunan Anaz Mahallesi’nde buldu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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