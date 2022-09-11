Evine giderken silahlı saldırıda öldü

Ayak ağrısı neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhan (27), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gittiği sırada İbrahim Felhan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Felhan kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Felhan, hayatını kaybetti. Felhan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-11 16:55:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.