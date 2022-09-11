Evine giderken silahlı saldırıda öldü

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhan (27), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gittiği sırada İbrahim Felhan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Felhan kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Felhan, hayatını kaybetti. Felhan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-09-11 16:55:02
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