Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesi Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki sandalyede oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a, iddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba-oğula sopa ile saldırdı. Şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-12 12:13:34



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