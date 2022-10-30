Karbel Karaköprü Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü: 2-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Taner Tuncer, Emir Kılıçaslan, Gökhan Çoşar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 69 Fevzi), Muhammed Raşit, Muhammed Öztürk (Dk. 54 Kubilay), Fatih (Dk. 81 Kemal Sabri), Halil Yılmaz (Dk. 81 Emirhan), Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Mücahit Emre Yıldırım
AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ: Onur İsmail, Yahya (Dk. Furkan Karabatak), Furkan Güneş, Yusuf (Dk. 47 Can Morgül), Ahmet, Emre Işık (Dk. 49 Mehmet Can), Muhammed Can, Fevzi Can (Dk. 60 Serkan), Arif İşçi (Dk. 63 Talha), Arif Birsen
GOLLER: Dk. 7 Muhammed Öztürk, Dk. 22 Halil Yılmaz, (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Serkan Açıkalın, (Amasyaspor Futbol Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 9´uncu hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında Amasyaspor Futbol Kulübü´nü 2-0 yendi.
7'inci dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammed Öztürk, topa sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
22´nci dakikada Fatih´in pasında kale önünde topu alan Halil Yılmaz, topa güzel bir kafa vuruşuyla filelere yolladı: 2-0.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-10-30 16:13:31
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