Şanlıurfa'da kursta dayak görüntülerine soruşturma



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Kuran kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip, tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-31 12:58:25



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