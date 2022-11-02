2 kardeşin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Mustafa (43) ile kardeşi Cebrail Avcı'nın (30) enselerinden vurarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Ekim günü akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek eve giden Mustafa ile kardeşi Cebrail Avcı, arkalarından gelen kişilerce enselerinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası polis, şüphelilerin amca Mehmet Avcı (46) ile akrabaları Mehmet Demir (37) olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri Hasan Kılıç'a ait evde operasyon ile yakaladı. Hasan Kılıç da gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-11-02 14:15:13



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