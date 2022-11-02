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2 kardeşin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede

DHA

2 kardeşin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Mustafa (43) ile kardeşi Cebrail Avcı'nın (30) enselerinden vurarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, 31 Ekim günü akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek eve giden Mustafa ile kardeşi Cebrail Avcı, arkalarından gelen kişilerce enselerinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası polis, şüphelilerin amca Mehmet Avcı (46) ile akrabaları Mehmet Demir (37) olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri Hasan Kılıç'a ait evde operasyon ile yakaladı. Hasan Kılıç da gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-11-02 14:15:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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