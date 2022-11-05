Jandarma alıcı gibi davranıp, 2 tarihi eser kaçakçısını yakaladı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, Sümerler dönemine ait 3 heykeli alıcı zannettikleri jandarmaya 1,5 milyon dolara satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 ay süren çalışmaların ardından şüphelileri belirledi. Alıcı gibi irtibata geçen jandarma personeli, buluşmak için şüphelilerle sözleşti. Jandarma ekipleri, 1,5 milyon dolar karşılığı 3 heykeli almak için buluştukları evde, H.K. ve M.F.M. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada Sümerler dönemine ait olduğu belirtilen 55 santim boyunda mermer heykel, 30 santim boyunda bronz heykel ve 6 santim boyundaki bronz at figürü heykeli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, tarihi eserler ise incelenmek üzere Şanlıurfa Müzesi'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-05 11:15:37



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