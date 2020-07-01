İHA

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı.

Kurulun aldığı yeni kararda, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 13, Haliliye ilçesinde 14, Karaköprü ilçesinde 16, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 9, Bozova ve Siverek ilçesinde ise birer adres korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken Eyyübiye ilçesinde 14, Haliliye ilçesinde 10, Karaköprü ilçesinde 8, Suruç ilçesinde 5, Viranşehir ilçesinde 2 ve Siverek ilçesinde ise 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.

BİTLİS'TE 2 BİNA KARANTİNADA

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen biri ilçe merkezi biri de Çukurtarla köyünde olmak üzere 2 bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Tahtısüleyman Mahallesi Koçaklı Sokak No: 40 adresindeki bina ile Çukurtarla köyü Küme Evleri Cami Blok No: 4 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 30.06.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binalarda ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.