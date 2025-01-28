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        Haberler Gündem Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isterken elektrik akımına kapılan Halil Dalgın, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:35
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        Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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        Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre Halil Dalgın, sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Halil Dalgın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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