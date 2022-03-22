Özel gösterimi yapıldı 0:00 / 0:00

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25 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Şans Tanrıçası’nın İstanbul’daki özel gösterimi Soho House’da yapıldı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleştirilen gösterime Zerrin Tekindor, Çağlar Çorumlu, İsmail Küçükkaya, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu, Gülay Avşar, Sinan Öncel, Bulut Reyhanoğlu, Naz Elmas ve gazeteci dostları katıldı.

Vizyon öncesi, usta yönetmen Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterime katılan konuklar, filmin hikayesinden çok etkilendiklerini dile getirdiler. Gözyaşı ve kahkahanın birbirine karıştığı 'Şans Tanrıçası' için sıcacık, insanı fazlasıyla etkileyen, ruhlara dokunan bir film yorumunu yaptılar.

Çağlar Çorumlu

Zerrin Tekindor: Sahneler, müzikler çok iyi, çocuklar da harika, nefis bir Ferzan Özpetek filmi.

Çağlar Çorumlu: Çok duygulu bir film. Film bitince 5 dakika yerimden kalkamadım.

İsmail Küçükkaya: Ferzan Özpetek filmlerini çok beğenirim. Bu başka bir boyuta geçmiş. Diyaloglar, filmin kendisi, bütünüyle çok etkilendim.

Gökhan Mumcu: Duygular o kadar güzel anlatılıyor ki, içindeki sürprizler, özellikle de Sezen Aksu beni çok etkiledi. Çok güzel bir film.

Gösterildiği ülkelerde seyircinin yoğun ilgi gösterdiği filmin başrollerinde Cahil Periler filminden tanıdığımız Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz yer alıyor.

R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia ortaklığında çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni”ye ait. İtalya’da gişe rekorları kıran ve gösterildiği ülkelerde eleştirmenlerin övgüyle söz ettiği 'Şans Tanrıçası'nın, Türkiye gösterim hakları BKM'ye ait.