7 Eylül Şans Topu çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Zengin olma hayaliyle bir kez daha şansını denemeyi düşünen vatandaşlarımız için; Şans Topu ne zaman çekilecek, büyük ikramiyesi ne kadar ve çekiliş nasıl izlenir gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...