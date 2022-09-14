Sisal Şans tarafından düzenlenen ve her Çarşamba ile Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Zengin olma hayaliyle araştırma yapan binlerce vatandaş, çekiliş saati ve büyük ikramiyeyi merak ediyor. İşte, 14 Eylül 2022 Şans Topu çekilişine dair tüm bilgiler...