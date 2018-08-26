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Şans yüzüne ikinci kez güldü

İzmir'de 18 yıl önce annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Vasfiye Bilmişoğlu, ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

26.08.2018 - 14:29 | Güncelleme: AA

İzmir'de 18 yıl önce annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Vasfiye Bilmişoğlu, ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Selçuk ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Bilmişoğlu'na 18 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisine başlanan Bilmişoğlu'na teşhisten 3 ay sonra annesinin böbreği nakledildi.

Bilmişoğlu, 3 yıl önce üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Doktorları, böbrek nakli olduğu için doğumun riskli olduğunu belirtti ancak doğum yapıp yapmama kararını kendisine bıraktı. Doktorların bu uyarısına karşın Bilmişoğlu, çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdikten sonra böbrek değerleri yükselmeye başlayınca diyaliz ünitesine başvurdu.

İKİNCİ ŞANS DENİZLİ'DEN

Nakledilen böbreğinin fonksiyonları 3 ay önce duran Bilmişoğlu'nun, tedavisi sürerken doktorları yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu. Bilmişoğlu'na mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından hasta kadına nakledildi.

"BEN ŞANSLI BİR HASTAYIM"

Vasfiye Bilmişoğlu, kendisine ikinci kez uygun böbreğin bulunduğuna ameliyata girinceye kadar inanamadığını söyledi. Unutamayacağı bir bayram hediyesi aldığını belirten Bilmişoğlu, şunları kaydetti: "Ben şanslı bir hastayım. 3 ay içinde 2. böbrek kadavradan bana nakledildi. İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Hastalar hiç umutsuzluğa kapılmasınlar neye inanırlarsa o gerçekleşir. 'İyi olacağım, böbrek bana takılacak desinler', Allah'ın izniyle iyi olacaklar."

Bilmişoğlu, doktorlarının bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını, bayram tatili olmasına rağmen tüm ameliyat ekibinin uygun böbreğin bulunmasının ardından hastaneye geldiğini, onları görünce çok duygulandığını söyledi.

Hamile kaldığında doktorların böbrek nakli olduğundan dolayı doğumun risk taşıdığını söylediğini, yakın çevresinin ise de bu risk nedeniyle bebeğini aldırması yönünde telkinde bulunduğunu anlatan Bilmişoğlu, "Riskli olmasına rağmen çocuğumu aldırmadım. Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah evlatlarıma sağlık versin" dedi.

"EŞİM RİSK ALDI, ÇOCUĞUMUZU DÜNYAYA GETİRDİ"

Sebahattin Bilmişoğlu da eşinin çok güçlü bir insan olduğunu, yaşadığı zor günlere rağmen bir kez bile olsun dert yanmadığını ifade etti.Nakli gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert ise hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Cem Tuğmen ise 1994 yılından bu yana hastanelerinde ince bağırsak ve böbrek nakli yaptıklarını söyledi.Merkezdeki fiziki düzenlemeler nedeniyle son bir yıldır nakil süreçlerine ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Tuğmen, "Organ nakli bekleyen hastalarımız nakil şanslarını kaybetmemeleri için başka merkezlere yönlendirdi. 3 ay önce merkezimiz nakil faaliyetlerine başladı. Bekleme listemizde 200 hasta var. Bu nedenle nakil şanslarının diğer merkezlere göre biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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