        Şantiyede yangın! Otomobiller de yandı! | Son dakika haberleri

        Şantiyede yangın! Otomobiller de yandı!

        İzmir'de inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halinde olan 2 otomobile de sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:23
        Şantiyede yangın! Otomobiller de yandı!
        İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar oluştu. Yangına müdahale sürerken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        "'12 KONTEYNER TAMAMEN YANDI"

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışması sürüyor. Yangın sırasında şantiyede bulunan işçilerden Kadir Alan (53), "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Şantiye alanında çalışırken yükselen dumanları gördük. Alevler bir anda yayıldı. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Koşup geldik ama şantiyedeki 12 konteyner tamamen yandı" dedi. İşçilerden Engin Yaman (52) ise yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve 10 dakika içerisinde eşyalarının tümünün yandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
