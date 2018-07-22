Santos Laguna - Lobos BUAP maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Santos Laguna, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Lobos BUAP takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Santos Laguna son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lobos BUAP son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Lobos BUAP sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Santos Laguna son haftadaki Necaxa müsabasında 1-2 kazandı.

Lobos BUAP ise Club Tijuana maçında 3-1 yenildi.

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