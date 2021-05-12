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"Yeter artık!" Genç kızın çığlığı!

Samsun'da Semranur G. (18),sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, cinsel içerikli mesajlar atarak ölüm tehdidinde bulunan Kaan Ö.'den (43) şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve soruşturma başlatılan Kaan Ö.'nün en ağır cezayı almasını isteyen Semranur G., "Hastaysa tedavi olsun, değilse ona göre yargılansın" dedi

SAPIK! Son dakika...
"Yeter artık!" Genç kızın çığlığı!
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DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Semranur G. (18),11 ay önce sosyal medya üzerinden Kaan Ö.'den (43),'tanışalım' mesajları almaya başladı. Teklifi ciddiye almayan Semranur G., 50'nin üzerinde hesaptan cinsel içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri alınca şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Kaan Ö. hakkında uzaklaştırma kararı verildi, soruşturma başlatıldı. Çalıştığı iş yerlerinin sosyal medya hesapları üzerinden de rahatsız edildiğini belirten Semranur G., kendisi gibi başka mağdurların da olabileceğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

"17 YAŞIMDAYKEN BAŞLADI"

Kaan Ö. isimli hesaptan 11 ay boyunca cinsel içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirten Semranur G., "Facebook üzerinden bana mesajlar atmaya başladı. Gençlik, Z kuşağı ve ölümle ilgili şeyler yazıyordu. Ben yazdığı her hesabı engellemeye başladım. Art arda 15 farklı hesap açarak bana yazınca ben de tedirgin oldum ve hesabımı dondurdum.

"50'NİN ÜZERİNDE HESAPTAN RAHATSIZ ETTİ"

Ardından Instagram'dan da yazmaya başladı ve 50'nin üzerinde hesaptan beni rahatsız etti. İlk şikayetimi de bu şekilde yapmış oldum. Ben şahsın kim olduğunu bilmiyordum ve hesaplarda kullandığı isimlerin sahte olduğunu düşünüyordum. Ardından bana kendisi ev adresini, ismini ve kimlik numarasını yolladı. Böylelikle isminin Kaan Ö. olduğunu anladım ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldum.

"İKİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM"

İlk şikayetimden yaklaşık 1.5 ay sonra ikinci şikayetimi yaptım. Bu süre zarfında rahatsız etmeye de devam etti. Kendi rızamla incelenmesi için cep telefonumu teslim ettim. Ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldum. Savcılık uzaklaştırma kararı aldı fakat kararın alındığı gün de dahil olmak üzere rahatsız etmeye devam etti" dedi.

"BAŞKALARINA ZARAR VEREBİLİR"

Sosyal medya hesaplarını kapatınca Kaan Ö.´nün bu kez de numarasını bulup, kendisini telefon üzerinden rahatsız etmeye başladığını kaydeden Semranur G., "Mesajlarda bana sürekli pedofiliden bahsediyordu. Pedofilinin ben ne olduğunu bu süre zarfında öğrendim ve açıkçası korktum. Ardından uzaklaştırma kararını bana Facebook üzerinden gönderdi. 'Semranur Hanıma benden bir buzlu soda' diyerek kararla dalga geçer şekilde mesajlar attı. Artık ben de karşılık verdim ve tepki gösterdim. Bana 'Sicilimiz bozulmadı' gibi şeyler söyledi. Ben de son çare olarak sosyal medyada paylaşım yaparak sesimi duyurmaya çalıştım. Daha küçük yaşta birilerini de rahatsız edebilir. Onlar sesini çıkarmayabilir ve onlara zarar verebilir. Çünkü eminim ki akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs ve tehlikeli" şeklinde konuştu.

"AKLİ DENGESİ YOKSA TEDAVİ EDİLSİN"

Çalıştığı iş yerlerinden bu sorun yüzünden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Semranur G., "Benim gibi mağdur olabilecek herkesin önüne geçilmesini istiyorum. Eğer akli bir dengesizliği varsa tedavi olsun, şayet sağlıklıysa da ona göre yargılanıp cezasını alsın. Çünkü 1 senede bana verdiği maddi manevi zarar çok büyük. Onun yüzünden iş yerlerinde çalışamaz oldum. Ve okulumu bırakarak çalışmaya başladım. İhtiyacım da vardı. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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