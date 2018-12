Sarah McKenzie ile bir caz gecesi rüyası

Melbourne doğumlu Avustralyalı şarkıcı, piyanist ve besteci Sarah McKenzie, 9 yaşında piyano çalmaya başladı. Hugh Jackman, Marcus Graham, Lisa McCune gibi yetenekleri de yetiştiren Batı Avustralya Performans Sanatları Akademisi’nden mezun olduktan sonra Boston’daki Berklee College of Music’i bitirdi. Bir kıta değişikliği sonrasında Paris’e yerleşen McKenzie, yolu caz dünyasının en yetenekli vokalleri ile çalışan Brian Bacchus ile kesişti.

6 YIL JAMES MORRISON İLE ÇALIŞTI

6 yıl James Morrison ile çalışan sanatçı, 2011 yılında klasik pop, caz ve blues öğelerini harmanladığı Don’t Tempt Me albümünü yayınladı. Bu albümle müzik dünyasının dikkatini çeken McKenzie, aynı yıl Grammy ödüllü trompetçi Chris Botti’nin turne programına dâhil oldu ve ön grup olarak sahne aldı.

2012 yılında yayınladığı Close Your Eyes albümüyle uluslararası bir ün kazanan McKenzie, Avustralya’nın Grammy ödüllerinde En İyi Caz Albümü ARIA ödülüne layık görüldü. 3. albümü “We Could Be Lovers”tan sonra yayınladığı “Paris In The Rain” albümünü bu “ışıklar şehrine” bir aşk mektubu olarak tasarlayan sanatçı, “Paris’e gerçekten aşığım. Olağanüstü bir şehir… Kendine özgü tarzı, zengin kültürü, mutfağı beni büyülüyor.

Paris’in bu güzelliklerini, sihrini, ruhunu yansıtan bir albüm ve şarkı olsun istedim.” diyor. Piyanist ve şarkıcı kimliğiyle Blossom Dearie, Diana Krall gibi isimlere de benzetilen McKenzie, Amerika ve Avrupa’daki caz festivallerinde sergilediği performanslarla da övgü topluyor.

4 ARALIK'TA İŞ SANAT'A KONUK OLUYOR

Dünya müzik sahnesinin önemli isimlerini sahnesinde ağırlayan İş Sanat, 4 Aralık, Salı akşamı caz müziğin son yıllarda ön plana çıkan vokallerinden Sarah McKenzie’yi ağırlıyor.

Sarah McKenzie’nin, İş Sanat sahnesinde de ağırlıklı olarak yer vereceği “Paris in The Rain” albümünün teması ise Avustralya’dan Amerika’ya ve sonrasında, Avrupa macerasına uzanan bir yolculuğu kapsıyor. “Paris in The Rain” albümünü daha şık bir albüm olarak gördüğünü belirten McKenzie, “Paris in the Rain, yaptığım düzenlemelerimin derinliğini gösteriyor. Caz geleneği içerisinde kendi vizyonumu yarattığımı düşünüyorum.” diye de ekliyor.

Albümde, “We Could Be Lovers” albümünde de çalan vibrafoncu Warren Wolf, gitarist Mark Whitfield ve Romero Lubambo, basçı Reuben Rogers, davulcu Gregory Hutchinson, trompetçi Dominick Farinacci, flütçü Jamie Baum, alto saksafoncu Scott Robinson, tenor saksafoncu Ralph Moore'un yer aldığı harika bir kadro yer alıyor.

Aynı zamanda da asla yerinde duramayan ve caz hayali ile dünyayı dolaşan bir gezgin olan Sarah McKenzie, son albümü “Paris In The Rain” ile ilk defa Türkiye’de sahne alarak müzik severleri büyülemeye geliyor.

4 Aralık, Salı günü, saat 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek konseri biz çoktan ajandalarımıza ekledik, siz de not etmeyi unutmayın!