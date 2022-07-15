Şarampol faciası! Anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Şarampol faciası! Anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Haberler
ABONE OL

Şarampole devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Niğde'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti

Şarampol faciası! Anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Haberler
Şarampol faciası! Anne ve oğlu yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
DHA

Niğde'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Kömürcü köyünde meydana geldi. Devrani Derebaşı yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı ile oğlu Hüseyin Derebaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları ve Yılları: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları
GÜNDEM Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları ve yılları
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları ve Hayatları: Sırasıyla Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Kimler?
GÜNDEM Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları ve ...
Son dakika haberi: Çanakkale'de vahşice katledilen eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde yeni detaylar!
GÜNDEM Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde yeni ...
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Özeti: Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı ve Özeti
GÜNDEM Osmanlı Devleti kuruluş dönemi özeti
Ömer Halisdemir kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Ömer Halisdemir nereli? İşte biyografisi
GÜNDEM Ömer Halisdemir kimdir, kaç yaşında şehit oldu?
Osmanlı Padişahları Listesi ve Sırası: Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi Osmanlı İmparatorluğu Padişahları Kronolojisi
GÜNDEM Osmanlı Padişahları listesi
15 Temmuz´un yıl dönümünde Ömer Halisdemir´in kabrine ziyaretçi akını
GÜNDEM Ömer Halisdemir´in kabrine ziyaretçi akını
Preveze Savaşı Önemi ve Özeti: Preveze Deniz Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
GÜNDEM Preveze Savaşı önemi ve özeti
Yorgun mermi aracın camına isabet etti
GÜNDEM Rize'de yorgun mermi aracın camına isabet etti
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı: 00.13'te tüm camilerden selalarla 15 Temmuz'u anacağız
GÜNDEM 00.13'te tüm camilerden sela okunacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.