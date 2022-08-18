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Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçe'yi öldürmek için buradayım

Ocak ayında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklanmıştı. O şahsın duruşması geçtiğimiz gün gerçekleşti. Saldırgan "Kraliçe'yi öldürmeyi amaçladığını" söyledi.

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  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    20 yaşındaki Jaswant Singh Chail, geçtiğimiz yıl Noel Günü'nde Kraliçe'nin bulunduğu Windsor Kalesi'ne girmeye çalışırken yüzünde maske ve elinde yayı ile yakalanmıştı.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Britanya'nın İhanet Yasası uyarınca suçlanan Chail'in saldırıyı planlamak ve kraliyet ailesine erişmek için aylar harcadığı söylendi.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Windsor Kalesi’nde güvenlik görevlisi olan bir memur verdiği ifadede, Chail'i ilk gördüğünde "Size yardım edebilir miyim?" diye sorduğunu, Chail'in ise "Kraliçeyi öldürmek için buradayım" yanıtını verdiğini belirtti.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Bunun üzerine saldırganın hızla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Savcılık Chail'in yanında bulundurduğu yayın bir "Süpersonik X-yayı" olduğunu ve silahın ölümcül yaralara yol açma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Chail, 1842 tarihli Britanya İhanet Yasası gereğince, Kraliçe'yi yaralamak veya öldürmekle tehdit etmek, silah bulundurmak ile suçlanuıyor.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Zanlının saldırı planından önce de bir video yayınladığı ve videoda "Bu, 1919 katliamında ölenlerin intikamıdır" dediği ifade edildi. 
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    Davada bir sonraki duruşma Londra'daki Old Bailey'de görülecek.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

    * Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler

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