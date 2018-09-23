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Kıbrıs’ta hafta sonunda konser vermek üzere sahneye çıkan Hadise yine kendisine hayran bıraktı. bir otelde tek gecelik konseri ile sahne alan sanatçı güzelliği ve şarkıları ile rüzgar gibi esti. Sahneye yine seksi ve havalı bir kıyafet ile çakan sanatçı, Swarovski taşlarla süslü kıyafetiyle dikkat çekti. Siyah çizmeli beyaz ceketli kıyafet ile siyah beyaz bir hava yansıtan sanatçı, sahnede sıkı bir erkek hayranı olan işadamı Yalçın bey ile dans edip şarkı da söyledi.