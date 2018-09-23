Hadise Kıbrıs konserinde hayranı ile sahneye çıktı... Mehmet Ali Erbil'den bıyık sürprizi...
1
1|7
Hadise hafta sonunda Kıbrıs’taydı. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan ünlü sanatçı şarkıları ve güzelliği ile adeta “Hadise Rüzgarı” estirdi. Kendisini her konserine giderek adeta bir gölge gibi takip eden erkek hayranı ile sahnede birlikte şarkı söyleyip dans eden Hadise oldukça keyifliydi. Hadise’den önce sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil’de bir süre önce uzatmaya karar verdiği beyaz bıyıkları ile dikkat çekti.
2
2|7
Kıbrıs’ta hafta sonunda konser vermek üzere sahneye çıkan Hadise yine kendisine hayran bıraktı. bir otelde tek gecelik konseri ile sahne alan sanatçı güzelliği ve şarkıları ile rüzgar gibi esti. Sahneye yine seksi ve havalı bir kıyafet ile çakan sanatçı, Swarovski taşlarla süslü kıyafetiyle dikkat çekti. Siyah çizmeli beyaz ceketli kıyafet ile siyah beyaz bir hava yansıtan sanatçı, sahnede sıkı bir erkek hayranı olan işadamı Yalçın bey ile dans edip şarkı da söyledi.
3
3|7
İşadamı Yalçın bey ile sahneye çıkan Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında fenomen yarışma “Evet-Hayır”ın babası Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç’da vardı.
4
4|7
Mehmet Ali Erbil’e beyaz bıyık…
Hadise’den önce sahneye çıkarak esprileri ile güldüren Mehmet Ali Erbil’in konseri izlemeye gelenlere bir de sürprizi vardı. Ünlü sanatçı kısa bir süre önce bırakmaya başladığı sakal ve bıyığı ile dikkat çekti. İlerleyen yaşı ise saçı sakalı ağaran sanatçının beyaz bıyıkları ilgi odağı oldu. Mali’yi bu şekilde gören salondaki hayranları yeni tarzını çok beğendiklerini belirttiler. Mehmet Ali Erbil’de “Daha çok yeni kısa bıyığımı ve sakalı daha uzatacağım” dedi…
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.