Şarkıcı Hasan Yılmaz’ın arkadaşlarından borç alıp ödemediği öğrenildi. Onur Akay, bugünkü yazısında Hasan Yılmaz’la ilgili şok iddialarda bulundu. Akay, ünlü şarkıcının zor günler geçirdiğini, çok sayıda kişiye dolar borcu olduğunu ve menajerinin de haciz göndererek arabasını elinden aldığını iddia etti.



“HER YERDE ARANIYOR”



Borç aldığı iş adamının her yerde Hasan Yılmaz’ı aradığını söyleyen Akay, “Şarkıcı Hasan Yılmaz’ın zor günler geçirdiğini öğrendim. Çok sayıda kişiye dolar borcu olan Yılmaz’a, menajeri de haciz göndererek arabasını elinden almış. 2105 yılında, iş adamı bir arkadaşından 13 bin dolar borç alan Hasan Yılmaz, 4 ay içinde parayı geri ödeyeceğini söylemiş. Ancak bu para 3 yıldır geri ödenmemiş. Şimdilerde Hasan Yılmaz’a ulaşamayan iş adamı her yerde şarkıcıyı ararken, Hasan Yılmaz’ın bir arkadaşından 18 bin TL ve başka bir arkadaşından ise 25 bin TL aldığını öğrenince şok olmuş. Ayrıca çok kişiyi de dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Bu yaz Sinop, Akpınar, Bartın, Kütahya gibi illerde yapılan festivallerde boy gösteren Hasan Yılmaz, alacaklılara geri dönüş yapacak mı bilinmiyor ama her yerde aranıyor!” ifadelerini kullandı.

