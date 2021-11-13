Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programını 13 Kasım Cumartesi konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta pazartesi akşamları seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler, takipçileri tarafından merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 13 KASIM KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı 13 Kasım Cumartesi akşamı konusu Karışık Kaset konsepti olacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları ise Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin oluyor.