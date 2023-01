Türk Marşı'yla büyülemişti! Kurye piyanistten sahnede resital!

Can İncir'i kendi konserine davet eden Onay, sosyal medya hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak 'Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı.