Sassuolo - Genoa rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Sassuolo, 02 Eylül 2018 Pazar günü Genoa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Sassuolo 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Genoa 3 puanda ve 9. sırada. Sassuolo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 153 kodlu maçı oynayanlar; Sassuolo galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Genoa galibiyet oranı 3.20. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sassuolo önceki hafta Benevento mücadelesinde 1-2 kazandı.

Genoa ise Crotone karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sassuolo, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

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