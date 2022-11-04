Satırla sokakta katledilmişti! Yargıtay'dan flaş karar! 0:00 / 0:00

AA

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan, boşandıktan yaklaşık bir ay sonra 11 Ekim 2019'da eski eşi tarafından satırla öldürülmüş, katil zanlısı Yalçın Özalpay yargılandığı Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Temmuz 2020'de "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

HAKSIZ TAHRİKTEN CEZA 24 YILA İNMİŞTİ AA'da yer alan habere göre bu kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 2021'de sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesinde belirtilen "haksız tahrik" indirimini uygulamış, cezayı 24 yıla düşürmüştü.

TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ancak daha sonra cezasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "haksız tahrik" indirimi yapılan sanık Özalpay hakkındaki davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

"TARAFLAR BOŞANMAYA KARAR VERDİ" Maktul ile sanığın şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladıkları anlatılan kararda, daha sonra boşanma davasının açıldığı ve tarafların boşanmasına karar verildiği belirtildi.

MAKTULE ŞİKAYETLERDE BULUNMUŞ Gerek boşanma davasından önce gerekse sonra sanık Yalçın Özalpay'ın, Arslan'a yönelik tehditlerde bulunduğu, Arslan'ın konuyla ilgili şikayetlerde bulunduğu aktarılan kararda, olay günü sanığın satırla maktulü kovaladığı, yakalamasının ardından da gerçekleştirdiği eylem nedeniyle Arslan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.