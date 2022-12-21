Satrancın yıldızları buluştu

2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’na (TSF) ana sponsor olarak destek veren İş Bankası, Olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcuları “2022 Satrancın Yıldızları” etkinliğinde bir araya getirdi.

İş Bankası’nın Federasyon ile 17 yıldır sürdürdüğü yol arkadaşlığının heyecanının da yaşandığı etkinliğe; Azerbaycan’da düzenlenen Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olarak bir ilke imza atan milli takım sporcuları ile bu yıl içerisinde gerçekleştirilen dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcular katıldı.

'SATRANÇ HER DURUMDA ÇOK ŞEY KAZANDIRAN BİR SPOR DALI'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporcuların kazandıkları dereceler ve başarılarıyla ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Satrançta milli takımın Olimpiyat şampiyonluğuna vurgu yapan Aran, Bankanın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendiğini hatırlatarak, “2024 Paris Olimpiyatları’nda da sporcularımızın satrançtaki gibi bir başarı kazanmalarını temenni ediyorum” dedi.

Satrancın faydalarına değinen Aran, bir zekâ ve strateji sporu olan satrançta sporcuların zihinsel olarak önemli aşama kaydettiklerini, satrançta öğrendikleriyle hayata karşı duruşu, tutumunun değiştiğini, olgunlaştığını, özgüven ve sorumluluk duygularının pekiştiğini söyledi. Aran, satranç sayesinde zekâsını, aklını kullanıp zamanla da yarışarak birçok kombinasyonu aynı anda düşünüp hamle yapan sporcuların ileriyi görme, planlama, kuramsal düşünme ve analiz etme, dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi zihinsel potansiyelini de ortaya çıkardığını söyledi.

Hakan Aran, özgüveni yüksek, yaratıcı, üretken bir birey olmaya katkıda bulunan satrancın aynı zamanda hayal etme, sabır, stresle başa çıkma, duyguları yönetebilme konusunda da gençlere, çocuklara çok şey kattığını vurguladı.

'YETENEKLERİ ERKEN YAŞTA KEŞFETMEK ÖNEMLİ'

Satrançta yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesinin önemine dikkat çeken Aran, “Bundan 17 yıl önce Satranç Federasyonu ile imza attığımız iş birliğinin ve okullarda satranç sınıfları açmamızın arkasında yatan en temel unsur da buydu. Satrancı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın kolayca erişebileceği bir spor dalı haline getirmek. Bu nedenle Federasyon ile birlikte satrancın okullardaki ders programına alınmasını destekledik. Böylelikle okullarda satranca ilgisi, yeteneği olan çocuklarımız Federasyonumuz tarafından keşfediliyor ve özel eğitimlerle satranç yolculukları başlıyor. Ülkemizin birçok yerinde yaşayan binlerce çocuğumuzun hayatına satrançla dokunmak, onlara yeni bir dünya, yeni bir ufuk açmak çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

'HAMLELERİMİZ TÜRKİYE İÇİN, SATRANÇ İÇİN'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da konuşmasında, Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını kaydettiğine değinerek, “Türkiye İş Bankası'yla 17 yıldır tüm hamlelerimizi Türkiye’nin geleceği ve Türk satrancının başarısı için attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gece gündüz çalıştık, tüm yurdu karış karış gezdik. Çok sayıda gencimizin hayatına dokunduk. Lisanslı satranç sporcu sayısını 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre ülkenin en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyonu olduk. Ülkemizdeki her 10 sporcudan biri artık satranç sporcusu. Ve bu oran, dünya ortalamasının da üzerinde" değerlendirmesini yaptı.

Tulay, ana sponsoru Türkiye İş Bankası ile büyük bir aile olduklarını ve birlikte attıkları doğru adımların başarı getirdiğini söyleyerek, "A Mili Takımımız olimpiyatlarda ‘Yenilmez Türkiye’ dedirtti. 2022 yılında genç millilerimiz, tarihimizde bir ilke imza attı ve ilk defa ‘Olimpiyat Şampiyonu’ olduk. Biri Olimpiyat Şampiyonluğu olmak üzere Dünya, Avrupa ve uluslararası şampiyonalarda toplam 606 madalya kazandık. Dünyanın en genç uluslararası ustası 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş oldu” diye konuştu.

'RAKAMLARA YANSIYAN BAŞARILAR SINIRLARI AŞTI'

“Satranç için çok sayıda proje ürettik” diyen Tulay, “Yaklaşık 30 bin okula satranç sınıfı açtık. Suça sürüklenmiş çocukları ‘Yeni Hayata Bir Hamle’ projesiyle satrançla tanıştırdık. 30 ceza infaz kurumunda 40 satranç sınıfı açtık. ‘Benim Hamlem Benim Geleceğim’ projesi ile 35 denetimli serbestlik müdürlüğünde çocuklarımıza, kadınlarımıza ulaştık. ‘Gören Eller’ projemiz ile Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında satranç sınıfları açtık, çocuklarımızın dünyasını satrançla aydınlattık. ‘Sevgi Evleri’nde devlet koruması altında binlerce çocuğumuzu satrançla tanıştırdık. Rakamlara yansıyan başarımız sınırlarımızı aştı, dünyaya ulaştı. Avrupa'nın en görkemli organizasyonlarına ev sahipliği yaptık" dedi.

Tulay, böylece Türkiye'nin satrançla anılmaya başlandığı vurgusunu yaparak, "FIDE’nin ‘Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri’nde Avrupa'nın en başarılı ülkesi Türkiye oldu. Ben satrancın yaygınlaştırılmasında yürüttüğümüz projeler ve alınan başarılar nedeniyle ‘Avrupa’nın Üstün Başarılı Yöneticisi’ seçildim. Türkiye’nin ilk kadın uluslararası satranç ustası ve yönetim kurulu üyemiz Nilüfer Çınar Çorlulu, ‘Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni’ oldu. Ne büyük mutluluk ki satranç sınıfları sayesinde bu sporla tanışan, engelleri satrançla aşan Handenur Şahin’imiz ise ‘Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Kadın Oyuncusu’ seçildi. Satrançta özellikle de son 10 yılda yaşanan bu büyük dönüşümde, tüm zaferlerimizde hep yanımızda olan, bize her adımda güç veren ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. Ve birlikte yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var” diyerek düşüncelerini aktardı.

HAKAN ARAN, ŞAMPİYONLARA MEYDAN OKUDU

Ödül töreni sonunda Hakan Aran, şampiyon gençlerle birlikte satranç oynadı. Gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Aran, satrançta gösterdiği mücadele sonunda “Satrançta kazansanız da kaybetseniz de aslında çok şey kazanıyorsunuz. Gerçek anlamda kaybetmenin olmadığı, her durumda çok şey kazandıran bir spor dalı” dedi.

TÜRKİYE'NİN 2005-2012 YILLARI ARASINDAKİ BAŞARI GRAFİĞİ

İş Bankası’nın 2005 yılında Aralık ayında TSF ana sponsorluğunu üstlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2005 yılında satrancın ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak müfredata girmesi yönündeki kararını da pekiştirdi. Satranca Bankanın verdiği destek kapsamında, devlet okullarında satranç sınıfları açılıyor, okullara satranç kaynak kitapları gönderiliyor.

2005’ten bu yana yurt içi ve yurt dışında satranç sporunda;

Lisanslı sporcu sayısı 30 binden 1.200.000’e,

Satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 90 bine,

Satranç turnuvaları sayısı 400’den yaklaşık 15 bine,

Satranç kulüplerinin sayısı 400’den 2 binin üzerine,

Unvanlı sporcu sayısı 6’dan 227’ye yükseldi.

Kazanılan toplam madalya sayısı ise 606 oldu.

Yurtdışında ise bugüne kadar toplam;

35 dünya şampiyonluğu, 37 dünya ikinciliği, 41 dünya üçüncülüğü,

84 Avrupa şampiyonluğu, 79 Avrupa ikinciliği, 68 Avrupa üçüncülüğü elde edildi.

Bankamızın satranç sporuna verdiği destek kapsamında ayrıca;