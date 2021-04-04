Fox TV'nin uzun bir aradan sonra yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan dizisi Savaşçı için artık geri sayım başladı! Yeni oyuncuları ile kadrosunu güçlendiren Savaşçı'da gözler yeni sezonun ilk bölümün ne zaman yayınlanacağına çevrildi. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisini 5. sezonundan 2. tanıtım yayınlandı. Fox TV’nin sevilen dizisi 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanalın resmi internet sitesinde dizinin yakında başlayacağı ibaresi yer alıyor. Dizinin Nisan ortasına doğru ekrana gelmesi bekleniyor.

5.sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı’nın tanıtımına Murat Serezli’nin hayat verdiği Albay İbrahim Kopuz karakterinin: “Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz.” sözleri damga vurdu.

SAVAŞÇI YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.