Savcı, Alperen davasında yerel mahkemenin kararının bozulmasını istedi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazlar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görüşülmeye devam edildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen temyiz davasının bugünkü duruşmasına minik Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin ile tutuksuz sanıklar Yurdagül İ., Arzu G., Ahmet S., Dilara K. ile Bekir G. ve taraf avukatları katıldı.
İHA'nın haberine göre, taraflar önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrar ederken, duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Minik Alperen’in ölümünün 'vahim ihmaller silsilesi' sonucunda gerçekleştiğine vurgu yapan iddia makamı, Taner İşgören ve Dilara K.’nin servisteki son kontrolleri yerine getirmemeleri nedeniyle birinci derecede asli kusurlu olduğu, Yurdagül İ. ve Bekir G.’nin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle Alperen’in ölümünde asli kusurlu oldukları, Arzu G.’nin ise sabah yoklaması yapmayarak olayda tali kusurlu olduğunu, Ahmet S.’nin de suç delillerini gizlediği yönünde mütalaa verdi.
SAVCI, YEREL MAHKEMENİN KARARININ BOZULMASINI İSTEDİ
Yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasını talep eden duruşma savcısı, Yurdagül İ., Taner İşgören, Bekir G. ve Dilara K. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyerek, bu sürelerin yarı oranına kadar arttırılmasını talep etti. Arzu G. için “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen iddia makamı, Ahmet S. için de “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Taraflara, esasa ilişkin mütalaa hakkında savunma yapmaları için ek süre veren mahkeme heyeti, olay anında servis şoförü olan tutuklu sanık Taner İşgören’in de duruşmada yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
OLAY
İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İ.’nin 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan Dilara K. ile okul müdürü Bekir G.’nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici Arzu G.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S.’nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu sanık Taner İ. ve tutuksuz sanık Dilara K.’ye 9’ar yıl, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu Yurdagül İ. ve tutuksuz sanık Bekir G.’ye 5’er yıl, tutuksuz sanık Arzu G’ye 6 yıl, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme” suçundan tutuksuz sanık Ahmet S.’ye 5 yıl hapis cezası verdi.
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