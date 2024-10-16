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        Haberler Bilgi Ekonomi Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi mi, neden ertelendi? Savunma Sanayii Fonu ne zaman görüşülecek, ne zaman yasalaşacak?

        Savunma Sanayii Fonu teklifi neden ertelendi?

        Türkiye'nin ana gündem konularından biri olan Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi. Teklif, 2025 yılında detaylı incelenerek komisyonda değerlendirilecek. Teklifin neden ertelendiği sorusuna yanıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Peki, Savunma Sanayii Fonu teklifi neden ertelendi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:11
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        Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören Savunma Sanayii Fonu teklifi geri çekildi. Yapılan açıklamaya göre; teklifin detaylı incelenerek 2025 yılındaki komisyonda değerlendirileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'titiz bir inceleme yapılması' için talimat verdiği belirtildi. Peki, Savunma Sanayii Fonu teklifi neden ertelendi? İşte, detaylar...

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        SAVUNMA SANAYİİ FONU NEDEN ERTELENDİ?

        Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz" dedi. Güler Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin 2025 yılına bırakıldığını belirterek "Yasa teklifimizi daha detaylı şekilde inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        SAVUNMA SANAYİİ FONU NE ZAMAN YASALAŞACAK?

        Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız." diye konuştu.

        Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis'e sunulacağını dile getirerek, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz." dedi.

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        KANUN TEKLİFİ NEYİ İÇERİYORDU?

        AK Parti’nin TBMM’de sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

        Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.

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