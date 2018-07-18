Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından artık haftada 2 kez yapılacak ve büyük ikramiye 6 bilen çıkana kadar bir sonraki haftaya devredecek. En son Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve ikramiye 2. kez devrederek 3 milyon 580 bin lirayı bulmuştu. İşte Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi ve Sayısal Loto'nun yeni sistemine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 18 TEMMUZ: 1 - 25 - 26 - 35 - 38 - 48

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

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Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAYISAL OYUN TERMİNALİNDEN OYNATILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada ayrıca klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacağı aktarıldı. Açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır.

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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